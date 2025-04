Grupo LGBTQ+ denuncia ao STJD canto homofóbico de palmeirenses para Romero

Como prova do ato homofóbico, foi enviado o link de um vídeo no qual são ouvidos gritos de "Romero v***do", enquanto o jogador corintiano se aquecia para a partida do último sábado, em Barueri, com torcida única do Palmeiras.

O RGC (Regulamento Geral das Competições) da CBF diz que os clubes são responsáveis pelas condutas impróprias de seus torcedores. Manifestações homofóbicas estão entre os atos condenados.

Em 2023, por exemplo, o STJD puniu o Corinthians com a perda de um mando de jogo, cumprida com portões fechados, por causa de cantos homofóbicos de sua torcida em partida com o São Paulo.

A coluna perguntou para a assessoria de imprensa do STJD se o órgão confirmava ter recebido a denúncia e se serão tomadas providências.

No entanto, nenhuma resposta foi enviada até a conclusão deste post. O espaço segue aberto para a manifestação do STJD.

Por sua vez, o departamento de comunicação do Palmeiras disse não ter conhecimento da denúncia feita pelo coletivo e reforçou nota emitida anteriormente pelo clube sobre o tema.