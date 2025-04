Palmeiras é o time que mais levou amarelos e fez faltas no Brasileirão

No clássico foram anotados seis amarelos para o Alviverde, que já tinha recebido quatro contra o Sport e três diante do Botafogo.

No dérbi, o Corinthians, que tem dez amarelos no total, foi advertido cinco vezes.

Vale lembrar que em caso de empate em pontos na classificação do Campeonato Brasileiro, o menor número de amarelos é o sexto critério de desempate.

Faltas

O Palmeiras é o time que mais cometeu faltas na competição. Foram 55 infrações. A maior quantidade aconteceu no confronto com o Botafogo: 22. Foram 18 contra o Corinthians, que fez uma a menos no dérbi, e 15 diante do Sport.