O que significa o presidente do Corinthians ser intimado como investigado?

A Polícia Civil de São Paulo marcou para o próximo dia 16 o depoimento do presidente do Corinthians, Augusto Melo, como investigado. Isso no inquérito que apura desdobramentos do pagamento de comissão na intermediação do contrato de patrocínio entre o clube e a Vai de Bet. O que significa o fato de o dirigente ter sido intimado como investigado, não como testemunha?

De acordo com dois delegados ouvidos pela coluna e que preferiram não ser identificados, a polícia chama alguém como investigado quando encontra indícios contra essa pessoa. O cartola Alvinegro nega ter cometido irregularidades.

A condição de investigado significa também que Augusto não é obrigado a comparecer à delegacia, diferentemente do que aconteceria se fosse testemunha.