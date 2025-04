Brasileirão: clubes que votaram em Ednaldo são sócios do caos na arbitragem

Além disso, ele tratou mal a seleção brasileira, com a infame espera por Carlos Ancelotti e não combateu com rigor outras pragas, como gramados ruins e calendário inchado.

No entanto, quando todos os clubes das Séries A e B e federações decidiram votar pela continuidade da atual administração, deram um "ok" para a forma como o futebol brasileiro tem sido gerido.

A reeleição de Ednaldo por unanimidade transforma clubes e federações em sócios do caos.

Assim, os erros de arbitragem têm as digitais dos eleitores de Ednaldo.

Nesse cenário, os protestos dos clubes que se sentiram prejudicados na segunda rodada do Campeonato Brasileiro se tornam rasos e contraditórios.

É o que acontece com a nota divulgada pelo Cruzeiro, detonando a atuação do árbitro Marcelo de Lima Henrique e do VAR na derrota do time mineiro para o Internacional, por 3 a 0, no último domingo (6).