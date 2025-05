Escalação: Flamengo recua Gerson e aposta em Luiz Araújo no ataque

O Flamengo está escalado para enfrentar a LDU, do Equador, às 21h30, no Maracanã, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores.

Gerson recuado e Luiz Araújo no ataque

O técnico Filipe Luís apostou numa formação menos esperada para os lugares dos lesionados Erick Pulgar e Allan. O treinador não optou por Evertton Araújo e escolheu recuar Gerson para o setor de volantes além de promover o retorno de De la Cruz, que não enfrentou o Bahia, no último sábado, pelo Brasileiro, por estar suspenso.

Com esta opção, Luiz Araújo foi escalado no ataque ao lado de Michael e Bruno Henrique. Pedro inicia a partida mais uma vez no banco de reservas.