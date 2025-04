Presidente da CBF sente golpe, mas fica preso a mundo imaginário

Ao dizer que não tem controle do campo, o dirigente tenta se livrar da responsabilidade pela ruindade da seleção.

Só que no mundo real, a seleção foi atrapalhada por suas decisões erradas, como perder tempo precioso esperando por Carlo Ancelotti e inventando um treinador interino, Fernando Diniz.

Em seu mundo imaginário, Ednaldo dá a entender que, sem contar a seleção brasileira, o futebol nacional está uma maravilha.

Sabemos que não está. A CBF não consegue resolver problemas históricos, como péssimo nível de arbitragem, gramados ruins e calendário inchado.

Pior, Ednaldo é incapaz de fazer a conexão entre a seleção e as falhas internas do futebol brasileiro.

O caminho mais seguro para a seleção voltar a ser forte, passa pela melhoria das condições para a prática do futebol no Brasil, com bons gramados, arbitragem com credibilidade e calendário racional.