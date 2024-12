Para evitar 'efeito Vini', Fifa fará entrega de prêmios online; veja data

Em 2020 e 2021 a Fifa já havia realizado a cerimônia de forma online, devido à pandemia de covid-19. Nos dois anos, o prêmio de melhor jogador ficou com o polonês Robert Lewandowski.

Vini Jr tem mais uma chance de ser melhor do mundo Imagem: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Segunda chance de Vini Jr.

O Fifa Awards é a chance de Vini Jr. dar o troco no espanhol Rodri e conquistar um prêmio de melhor do mundo. Na eleição do Bola de Ouro, o brasileiro ficou a 41 pontos do volante do Manchester City (1.170 a 1.729).

Entre 2016 e 2023, quando o prêmio da Fifa chamou-se The Best, nenhum brasileiro conquistou o troféu. Quem chegou mais perto foi Neymar, terceiro colocado em 2017.

O colégio eleitoral do Fifa Awards é bem diferente do painel de votantes do Bola de Ouro. No prêmio da France Football, votam 100 jornalistas, dos países mais bem colocados no ranking da Fifa.