Brasileiros pelo mundo: Vini é banco, Raphinha garçom, e dupla faz história

No último fim de semana antes da primeira Data Fifa de 2025, os convocados da seleção brasileira foram notícia no futebol europeu.

Na Espanha, Barcelona e Real Madrid continuam na disputa pelo título: ambos venceram na rodada e chegaram a 60 pontos — os catalães têm um jogo a menos.

No sábado, o Real Madrid venceu o Villarreal de virada (2 a 1) com dois gols de Kylian Mbappé e ótimas defesas de Thibault Courtois. O destaque entre os brasileiros foi a ausência de Vini Jr.: depois de perder um pênalti no dérbi contra o Atlético, o vencedor do The Best começou a partida no banco.