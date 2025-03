Antes de pênalti, Ancelotti aconselhou Endrick e criticou 'blá, blá, blá'

Em dezembro de 2024, o técnico mostrou seu descontentamento com as seguidas questões sobre o tema. "Vocês me falam de Endrick, que ele jogou pouco, que não dei chances, e bla bla bla", disse, durante uma resposta. O assunto tem sido sensível para o italiano.

Sobre o mesmo assunto, também em dezembro, Ancelotti afirmou que Endrick teria de "trabalhar mais" para achar seu espaço no time. O brasileiro acatou o conselho e trocou dias de folga no Natal por treinos em casa com um preparador físico, mesmo quando o centro de treinamentos do Real Madrid estava fechado.

Endrick compartilhou fotos e vídeos dos treinos nas redes sociais. A ideia, segundo pessoas próximas ao jogador, era mandar um recado ao treinador.

As chances mais importantes, por enquanto, limitaram-se à Copa do Rei. Os três jogos em que Endrick atuou como titular em 2025 foram na competição — no Campeonato Espanhol e na Champions League, o brasileiro continua relegado ao banco de reservas, e apenas uma vez jogou mais de 15min.

Apesar das chances na Copa do Rei, ele não conseguiu "furar a bola" e entrar num revezamento no ataque titular, formado por Vini Jr., Kylian Mbappé e Rodrigo. O hispano-marroquino Brahim Díaz é a quarta opção de Ancelotti e tem recebido mais chances em torneios importantes.

As declarações de Ancelotti após a vitória nos pênaltis pegaram de surpresa o jogador e o seu entorno. O UOL soube que Endrick chegou a ter quatro propostas para deixar o Real Madrid na janela de janeiro, mas nunca cogitou sair do clube, mesmo com a oferta de ter mais tempo de jogo em outras equipes.