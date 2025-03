Sem estrelas e em guerra, seleção africana enfrenta milionários por Copa

Mais do que isso: não há um único atleta que atue no futebol europeu — a base da equipe é a liga nacional do próprio Sudão, além de equipes da Líbia, Irã e Tanzânia. O clube com mais convocados atualmente é o Al-Hilal Omdurman, maior campeão sudanês, com 29 títulos.

Um deles é o atacante Mohamed Abdelrahman, de 31 anos. Com 23 gols marcados, ele é o terceiro maior goleador da história da seleção — o recordista, com 27, é Nasr el-Din Abbas, atacante que atuou entre 1963 e 1972. Em 1970, o Sudão conquistou seu único título da Copa Africana de Nações.

Apesar do triunfo regional há 53 anos, a seleção sudanesa jamais se classificou para uma Copa do Mundo; só passou perto em 1970, quando chegou a um triangular final, com Marrocos e Nigéria, mas acabou em terceiro. Os marroquinos ficaram com a única vaga africana.

Apoiadores das Forças de Suporte Rápido (RSF) no Sudão: país vive em guerra civil Imagem: Umit Bektas/Reuters

Milionários e guerra civil

A história de fracassos pode estar perto de mudar. O Sudão lidera o Grupo B das Eliminatórias Africanas, com 10 pontos em quatro rodadas — venceu a República Democrática do Congo, o Sudão do Sul e a Mauritânia, e empatou com Togo.