Vini estreia como melhor do mundo e mostra que pode ser novo protagonista

O primeiro jogo de Vini Jr. pela seleção brasileira como melhor jogador do mundo mostrou um novo e aguardado protagonista.

Três meses depois de ser premiado pela Fifa no The Best, o atacante mostrou no Mané Garrincha, contra a Colômbia, que pode repetir vestido de amarelo o que faz há anos com o uniforme branco do Real Madrid: atuações nem sempre regulares do início ao fim, mas com jogadas que desequilibram e resolvem os jogos mais complicados.

Diante dos colombianos, o camisa 7 foi exatamente isso: jogando com liberdade de movimento no ataque, como já acontece em várias partidas em seu clube, ele sofreu o pênalti que Raphinha transformou no 1 a 0, aos 4min; e depois, aos 54min da segunda etapa, marcou o gol da vitória por 2 a 1.