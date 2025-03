Eliminatórias na África chegam à metade com guerra, WO e favoritos em risco

O continente africano terá pelo menos 9 seleções na Copa do Mundo de 2026, a primeira com 48 países representados. No sábado, o empate por 0 a 0 entre Sudão e Senegal marcou o fim da quinta rodada da fase de grupos — o que significa que metade do caminho já foi percorrido.

Num processo de qualificação que é histórico por praticamente dobrar as vagas do continente com mais países no planeta, há muitas histórias para contar. O futebol africano é uma fonte inesgotável de narrativas cativantes e vive com intensidade a disputa por um lugar no Mundial.

Antes de contar algumas dessas histórias, vamos ao regulamento. As 54 seleções foram divididas em nove grupos, cada um com seis países representados. Os vencedores de cada grupo garantem vaga na Copa do Mundo — os quatro melhores segundos lugares passam a uma repescagem que selecionará uma equipe. Esse país entrará na disputa da repescagem mundial para tentar ser o décimo representante africano.