Crime que provocou Primeira Guerra faz torcida ser banida 111 anos depois

Hoje, Rapid Viena e Borac Banja Luka — clube da parte sérvia da Bósnia — disputam na capital austríaca o duelo de volta das oitavas de final da Uefa Conference League, o terceiro torneio em importância no futebol europeu. No primeiro jogo, em Banja Luka, os times empataram por 1 a 1.

O duelo em Viena não terá presença de torcida visitante. No comunicado em que baniu a torcida do Borac Banja Luka do estádio, a Uefa cita incidentes da fase prévia às oitavas de final, contra o Olimpija Ljubljana, na Eslovênia, além de outros precedentes que tornariam a presença dos torcedores sérvio-bósnios uma ameaça à segurança da partida.

Diante do rival esloveno, a torcida do Borac Banja Luka protagonizou uma guerra de sinalizadores nas arquibancadas, que forçou a arbitragem a suspender o confronto por 19 minutos.

Não foi a primeira vez que os torcedores do Borac causaram problemas em competições europeias. Em 2024, a ala "ultra" da torcida atacou torcedores do Ferencvaros, da Hungria, e três homens acabaram feridos.

Em 2023, o mesmo grupo de torcedores — de ideologia fascista e conduta ultraviolenta — passeou pelas ruas de Viena com uma bandeira que estampava o rosto de Gavrilo Princip, antes de um duelo contra o Austria Viena, pelos playoffs de classificação para a Conference League.

Torcida do Borac Banja Luka mostra bandeira com imagem de Gavrilo Princip Imagem: Reprodução/Instagram

No segundo jogo, em Banja Luka, os torcedores locais cantaram o nome de Gavrilo Princip, em provocação aos rivais. Para os austríacos, a mensagem é ainda mais forte, já que a vítima do assassinato foi um líder local. Uma nova bandeira, com a imagem de Princip segurando uma arma, voltou a aparecer no estádio do clube nas últimas semanas.