Ex-Vasco leva prêmio e tenta superar marca de Messi na MLS: 'Nem acredito'

Gabriel Pec levou o prêmio de melhor contratação da temporada da MLS Imagem: MLS

Apesar da chance de superar os números de Messi, o próximo objetivo é coletivo. O LA Galaxy é apontado como um dos favoritos ao título, e não é pra menos: na primeira rodada dos playoffs, o time da Califórnia atropelou o Colorado Rapids, com goleadas de 5 a 0 em casa e 4 a 1 no campo do adversário. Pec deu duas assistências no primeiro jogo; no segundo, fez um gol e deu um passe.

"Chegar e já brigar pelo título é algo impressionante, eu fico muito feliz por isso. A gente foi muito bem na primeira rodada, fizemos 9 gols, mas não podemos deixar isso entrar na nossa cabeça. O jogo deste domingo vai ser muito difícil, é um adversário que evoluiu durante o campeonato e se defende muito bem", explica Pec.

Cadê o Messi?

A partir das semifinais da Conferência, os duelos dos playoffs da MLS são em jogo único. Sendo assim, o LA Galaxy está a três partidas do título, que não vem desde 2014. Gabriel Pec prefere não pensar muito nos adversários que podem vir pela frente, mas admite: a queda precoce do Inter Miami, de Messi, adiou um sonho.

"Eu queria jogar contra eles novamente, agora que já estou mais adaptado. Porque quando joguei, era minha estreia, entrei no segundo tempo. Então fiquei triste, porque queria pelo menos apertar a mão do Messi, tirar uma foto com ele. Mas creio que teremos outras oportunidades", afirma o atacante.