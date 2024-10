Rafael Silva tem muito o que explicar ou acharam a expulsão normal?

O Athletico-PR deu a saída de bola e Rafael Silva já tentou dar uma cotovelada num jogador do Furacão, não conseguiu como queria e foi em direção do zagueiro Kaique Rocha. O atacante do time mineiro fez todo o movimento premeditado e acertou o defensor do time paranaense com muita agressividade.

Por qual motivo ele agiu daquela forma se o jogo havia iniciado naquele momento?

Por que tentou em um e depois foi no outro?

O que o Cruzeiro irá fazer em relação a esse comportamento totalmente desproporcional e prejudicial do jogador, além da multa pesada que já divulgou na noite de ontem?

Nesse caso existem muitas mais perguntas e desconfianças do que respostas.

Não foi uma expulsão simples de jogo, e o Rafael Silva tem muita coisa para explicar sobre esse caso.