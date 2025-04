Renovação de Neymar tem que ser prioridade no Santos? Colunistas debatem

A renovação com Neymar, que segue lesionado e desfalcando a equipe, deve ser uma prioridade no Santos?

No UOL News Esporte desta quarta-feira (23), os colunistas Walter Casagrande e Danilo Lavieri debateram a animação no Peixe com a possibilidade de renovar com Neymar até a Copa do Mundo.

Casão: Santos não tem técnico e está no Z4, mas diretoria pensa no Neymar