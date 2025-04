Sem autonomia e poder será difícil alguém treinar Corinthians e Santos

No caso do Santos, um grande problema é a presença do Neymar, que prefere ser mais celebridade do que jogador de futebol, e que tem poderes dentro do clube que fazem até a própria direção manda baixar a orelha e obedecer. A forte influência que o pai do Neymar adquiriu nesse retorno ao Santos também atrapalha, já que claramente não foi por amor ao clube.

Lá no Corinthians, há algo parecido chamado Memphis Depay, que, com tantos itens absurdos em seu contrato, se torna muito mais poderoso que qualquer outra pessoa dentro do clube. Exigir a camisa 10 e ganhar 95% do prêmio do título paulista não atraem nenhum treinador, mas o pior foi a entrevista em que ele praticamente demitiu Ramon Dias e sua comissão técnica, além de ter feito críticas ao elenco. Essas coisas nenhum treinador admite.

A crise financeira e a falta de estabilidade de trabalho também são fortes motivos para que os treinadores prefiram esperar um convite de outro clube. Santos e Corinthians, no passado, eram clubes que todos os treinadores aceitavam o convite na hora, mesmo que o plano do treinador fosse ficar um tempo sem trabalhar; ele atendia o chamado desses clubes, mas agora ignoram e fogem desses problemas.

Dorival Júnior, Tite e Luís Castro foram treinadores que disseram não ao Santos. Dorival Júnior e Tite também disseram não ao Corinthians. São dois clubes que não dão suporte profissional a nenhum treinador, e eles se sentem ameaçados a cada resultado negativo. Mesmo sabendo que, se forem demitidos, receberão uma multa contratual altíssima, eles preferem não passar por esse estresse.

Pois bem, no mercado brasileiro, nesse momento, só tem o Fernando Diniz livre, que é um treinador que precisa pegar o elenco na pré-temporada para trabalhar do jeito que gosta que seus times joguem. Seus últimos trabalhos foram péssimos de verdade, mas é um treinador que tenta deixar seu time mais técnico. Porém, somente no Fluminense teve resultados de conquista e desempenho.

Mas li uma matéria que até o Fernando Diniz não está entusiasmado com os possíveis convites de Santos e Corinthians. Esse é o preço que pagam clubes desorganizados e que vivem em um modo arcaico de funcionamento do futebol. Nenhum dos grandes times brasileiros tem em seu elenco um jogador mais poderoso que a direção e o treinador, só Corinthians e Santos.