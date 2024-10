CEO do Cruzeiro diz que jogador expulso em 3 segundos receberá multa pesada

O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima foi chamado pelo VAR. Ele analisou o lance e decidiu expulsar o atacante cruzeirense quando o relógio passava de um minuto de bola rolando na Ligga Arena.

Rafael Silva fez seu primeiro jogo após mais de quatro meses. O atacante havia jogado pela última vez no empate cruzeirense contra o Vasco, no dia 16 de junho. Ele se recuperou de uma lesão e voltou a ser relacionado no último jogo do Cruzeiro, contra o Lanús, no meio da semana, mas não havia entrado.

O Cruzeiro foi derrotado por 3 a 0 e segue sem vencer sob o comando de Fernando Diniz. São quatro empates e duas derrotas após a chegada do treinador.

Alexandre Mattos pediu paciência e tempo ao torcedor após o novo resultado ruim.