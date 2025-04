Casagrande: Treinadores estão com dois pés atrás com Santos e Corinthians

Os principais técnicos disponíveis no mercado estão "com os dois pés atrás" para dirigir Santos e Corinthians, analisou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quarta-feira.

Sobre o Corinthians, a prioridade era o Tite, o Tite não quis. Aí virou a prioridade o Dorival, o Dorival não quis. Voltou a carga sobre o Tite, o Tite conversou, estava acertando, teve problema de saúde e resolveu corretamente abrir mão do trabalho para cuidar da saúde. Aí voltou a ser o Dorival, que ia ter uma reunião sem compromisso.