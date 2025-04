Abel Ferreira leva o Palmeiras ao céu de La Paz e vence o Bolivar

Mesmo com o time vacilando em duas jogadas aéreas, deixando o Bolívar empatar por 2 x 2, teve mais uma bela jogada do Flaco, com a bola sobrando para Maurício decidir o jogo.

O Palmeiras agora tem dois centroavantes com estilos completamente diferentes, que poderá usar da melhor maneira possível.

Nesse momento, Flaco López passou à frente do Vitor Roque, pelos gols e pelo desempenho também.

O Palmeiras está se preparando para disputar o Super Mundial em junho, deixando sua tarefa prontíssima, indo muito bem nas duas competições.

Mas, no meio da próxima semana, começa a terceira competição e já enfrenta o Ceará no Castelão pela Copa do Brasil.

Será que esse time terá força e fôlego para também voar na Copa do Brasil?