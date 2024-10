Rodada boa para o Botafogo tem expulsão 'The Flash' e pixotadas defensivas

Deu tudo certo para o Botafogo na 31ª rodada do Brasileirão. Com jogos concentrados no sábado por causa do segundo turno da eleição em várias cidades do país, não é preciso nem esperar as duas partidas que sobraram na segunda-feira para constatar isso.

A vitória suada sobre o Red Bull Bragantino (1 a 0) foi suficiente para aumentar a vantagem na liderança.

Tudo porque o Palmeiras empatou em casa com o Fortaleza. Tropeço que pode custar caro nesta reta final de campeonato.