Prioridade do Santos deveria ser achar treinador, e não renovar com Neymar

Eu presenciei o Zico na Copa de 1986, fazendo tratamento em três períodos para evitar uma cirurgia praticamente inevitável no joelho. Hoje em dia, ele próprio diz que se arrependeu de ter ido para o México.

Sobre o novo treinamento de Neymar, é o normal que todos fazem com fisioterapeutas e preparadores físicos do próprio clube, e não funcionário pessoais. Tem que se tratar no clube, e não em outro lugar qualquer.

O Santos continua sem treinador, está na zona de rebaixamento, e a prioridade é renovar o contrato do Neymar, que não tem mercado nenhum, está machucado e não jogou nada ainda.

A renovação não deveria ser a prioridade, e nem precisa de pressa, porque não existe nenhum clube que queira o Neymar nesse momento.

O Santos Futebol Clube deveria se esforçar totalmente em definir a situação do treinador. Ou contrata alguém experiente logo, ou confirma a permanência do César Sampaio. Mas precisa de uma definição. Ou será que ninguém está preocupado com a situação da classificação do Campeonato Brasileiro?

A 18ª colocação deveria estar causando arrepios em todos lá na Vila Belmiro, mas parecem estar todos entusiasmados com a possibilidade de uma possível renovação de contrato do Neymar Será que a realidade não assusta? Estar na zona de rebaixamento não preocupa? O torcedor santista está tranquilo em relação a isso?