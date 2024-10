Quem é o atacante do Cruzeiro expulso por lance aos 3 segundos de jogo

O atacante Rafael Silva, do Cruzeiro, foi um dos destaques negativos da 31ª rodada do Brasileirão. Na derrota para o Athletico Paranaense por 3 a 0, ele foi expulso com apenas três segundos de jogo.

O que aconteceu

O jogador de 32 anos foi revelado pelo Coritiba, em 2012, e fez a maior parte da carreira na Ásia. Antes de rumar para o Oriente, ele passou pelo Lugano, da Suíça, entre 2013 e 2014. De lá, ele foi para o futebol japonês, onde defendeu Albirex Niigata e Urawa Reds, entre 2014 e 2017. Entre 2018 e 2021, ele atuou na China, pelo Wuhan FC.

Rafael Silva está no Cruzeiro desde 2022, e fez parte do time campeão da Série B em 2022. Apesar de não se firmar como titular na campanha, ele foi importante, com oito participações em gols (seis marcados e duas assistências) em 16 jogos.