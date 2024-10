Ranking UOL: Botafogo passa o São Paulo em semana de goleada histórica

Entenda a classificação

A classificação do Ranking do Brasileirão UOL foi calculada após os jogos do fim de semana do torneio. Ela leva em consideração todos os jogos disputados desde o domingo anterior, contabilizando partidas da Libertadores, Sul-Americana e outros torneios.

O Ranking UOL do Brasileirão é dinâmico e será atualizado às segundas-feiras. Os times podem subir ou descer na tabela a cada semana, dependendo dos resultados em campo.

Critérios

O ranking considera todos jogos dos times da Série A do Brasileirão e tem pesos diferentes para torneios mais importantes. Uma vitória em competições mais relevantes, como Libertadores ou Campeonato Brasileiro, por exemplo, vale mais que os três pontos nos Estaduais ou regionais.

O clube conquista seus pontos com vitórias e empates, mas ganha bonificações quando tem resultado positivo em clássico ou por vitória nos pênaltis, por exemplo.