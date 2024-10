Jô assume ser corintiano, cita carinho pelo Galo e quer retomar a carreira

Ele tem personalidade, faro de gol, gosta da resenha e é artilheiro! Estou falando de Jô, que está de casa nova. Ídolo do Corinthians e do Atlético-MG, o atacante desembarca novamente em Minas Gerais. Desta vez, para defender a camisa do Itabirito, clube recém-chegado à primeira divisão do Campeonato Mineiro que também conta com Patrick, amigo do jogador e ex-companheiro de Galo.

"Joguei com o Patrick no Atlético, depois estivemos juntos no Amazonas e ele me convenceu. É um time que já nasceu SAF e tem um projeto bacana. Eu gosto de Minas. Passei três anos e meio aqui e tenho um carinho especial. Isso ajudou", afirmou.

Quando se recorda da vivência em Minas, Jô não deixa de citar o quarteto fantástico, formado por ele, Tardelli, Ronaldinho e Bernard. "É um dos melhores quartetos que já joguei. Atuar com gente inteligente é mais fácil! O time como um todo era especial. O presidente muito maluquinho, mas muito correto."