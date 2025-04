'KingNaldo' e a vida pacata no interior do cobrador de penais do Mirassol

Depois de rodar o Brasil em grandes clubes e acumular títulos, o lateral-esquerdo Reinaldo vive hoje uma rotina mais tranquila, no interior paulista, vestindo a camisa do Mirassol. A mudança de ritmo não diminuiu a paixão pelo futebol, mas trouxe novos valores para o experiente jogador.



"A vida aqui é mais pacata. Tenho me dedicado muito à família, estar conectado com minha esposa e meus filhos virou minha terapia. A gente aprende que fora do campo também existe um mundo que precisa de dedicação", contou Reinaldo, em conversa descontraída.