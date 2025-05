Infarto de torcedor na Espanha cala estádio e mostra que futebol vai além

O jogo parou. E, por um instante, ninguém pensou em rivalidade, placar ou classificação. Os olhos estavam voltados para arquibancada.

Na La Liga, uma cena forte interrompeu a partida entre Alavés e Atlético de Madrid neste sábado: um atendimento médico urgente. Jogadores, técnicos, torcida — todos unidos em um só sentimento: preocupação e respeito. É nesse momento a gente entende que o futebol vai além.

Ali não importava a falta de gols, discussões com o árbitro, o desejo do Alavés para se safar da queda na competição nacional ou do Atleti para confirmar uma vaga na Champions. Foi a vida que gritou mais alto, no meio da arquibancada.