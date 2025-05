Lautaro: a esperança que veste 10 e fala espanhol em Milão

Vi isso nos olhos da torcida. Nos cafés. Nos metrôs. E nas bancas de jornal. "O Toro voltou", estampam os italianos com orgulho.

Lautaro Martínez carrega nos pés a chance de um título europeu. E nas costas, o sonho de uma cidade inteira.

Se a Inter sonha alto, é porque Lautaro voltou. Depois do jogo de ida emocionante com o empate por 3 a 3 entre Barcelona e Inter de Milão, os italianos sonham com a vitória e vaga na decisão na volta. Muito passa por Lautaro hoje, segundo os relatos que ouvi. E Milão acredita.