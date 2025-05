Para vencer, Raphinha precisou sobreviver

Estou em Milão para acompanhar a semifinal da Liga dos Campeões. E só tenho uma certeza depois do jogo emocionante na ida com o empate por 3 a 3 entre Barcelona e Inter de Milão: o brasileiro Raphinha sempre entra em campo nesses grandes palcos da bola com uma história linda e vencedora de sobrevivência que poucos conhecem. Assim como muitos jovens brasileiros, ele precisou superar muita coisa para brilhar no mundo do futebol e deixar sua marca num dos maiores times do mundo.

Raphinha comemora gol na vitória sobre o Valladolid, pelo Campeonato Espanhol Imagem: FC Barcelona

Na Restinga, bairro periférico de Porto Alegre, nasceram os primeiros dribles. Mas antes de encantar o mundo com sua habilidade, Raphinha teve que enfrentar a realidade nua e crua da várzea. Jogava com medo. Não do adversário, mas dos tiros. Das ameaças de morte. Da fome. Da exclusão.

Foi rejeitado por ser "magro demais". Por "não ter força". Viu amigos se perderem para o crime. Sentiu na pele o preconceito de quem olha um garoto suado na rua e pensa que é ladrão. Pediu lanche. Chorou por não ter passagem. Mas nunca deixou de sonhar.