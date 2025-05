Um ano após enchente no Sul, Thiago Maia reencontra idosa resgatada

Thiago ganhou o prêmio Fair Play da Fifa no ano passado. Mas o maior troféu veio do sorriso e do bordado que recebeu na visita para Dona Evair. "Gratidão a Deus, Thiago.", foi o que ela bordou e entregou com carinho ao jogador, que prometeu levar a toalha para os jogos.



O reencontro teve abraços, emoção, histórias e uma lasanha repetida na casa de Evair, já que o volante do Inter veio direto do treino e ganhou essa iguaria feita por ela. Mas ele também deu presentes. Dona Evair ganhou uma camisa personalizada do Colorado com direito a uma dedicatória, e agradeceu por todo o carinho do jogador.



"Gratidão por tudo que ele fez, não só por mim, mas pela humanidade", disse ela.

Ali não era sobre gols. Era sobre gente. Sobre humanidade. Sobre quem entra nadando quando todos os portões se fecham. Thiago Maia é jogador de futebol, mas com essa atitude se tornou muito mais: foi esperança e vida para muitas pessoas.

E Dona Evair lembrará todos os dias: "Meu herói tem nome, Thiago Maia."