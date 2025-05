Irmãos Williams: juntos no mesmo time, mas em seleções diferentes

Fui para a Espanha a convite da La Liga e visitei vários pontos. Mas estar na região basca em semana de jogo é especial. No jogo entre Athletic Bilbao e Real Sociedad, um detalhe roubou a cena. Iñaki e Nico Williams, irmãos que jogam bola e não são do mundo do tênis como as xarás famosas, mas que juntos defendem o Bilbao, porém com bandeiras diferentes no peito quando se trata de seleções.

Yara Fantoni visita bastidores do futebol na Espanha Imagem: Arquivo pessoal/Yara Fantoni

Ambos nasceram na Espanha. Jogam no mesmo clube. São ídolos da mesma torcida. Mas escolheram caminhos distintos quando o assunto é seleção. Iñaki representa Gana, terra dos pais. Nico escolheu defender a Espanha. E isso diz muito mais do que parece.

Em casa, a família torce por dois países. Uma escolha que carrega ancestralidade, pertencimento, identidade. "Foi uma decisão do coração", disse Iñaki certa vez. E Nico reforçou: "Temos orgulho de tudo o que somos".