Quando o apito soa na mente e não no campo

Tite não voltou. Estava tudo pronto: malas feitas, família mobilizada, planos traçados. O Corinthians o esperava. A torcida, também. Mas na última curva do caminho, ele parou. Respirou fundo. E disse: "não dá."

A recusa do treinador em reassumir o comando do Timão escancarou algo que, no futebol, ainda parece tabu para muitos torcedores: a saúde mental. Tite sofreu uma crise de ansiedade na véspera do anúncio e, com o apoio da família, decidiu pausar a carreira por tempo indeterminado.

Tite, técnico do Flamengo, durante jogo contra o Athletico pelo Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

É curioso como a força no futebol quase sempre é medida por músculos e resultados. Quem vence é forte. Quem perde, fraco. Mas o que dizer de quem reconhece suas próprias fragilidades antes que elas transbordem? Não é essa, também, uma forma de força?