 Gramado novo na Arena MRV, mas o futebol precisa reformular também

O gramado é comparado ao usado no Engenhão e na Arena Barueri, com dois tipos de fibra. Mais de 70% da instalação está concluída e a reestreia deve ser no mês de maio. Agora não tem mais como culpar o campo. A cobrança vai ser em cima da bola jogada e da qualidade do elenco para fazer isso acontecer.

O Galo precisa reagir. Precisa mostrar vontade, entrega e resultado. E o torcedor quer retorno dentro das quatro linhas, assim como deve se fazer presente nas arquibancadas para empurrar o time.



Que o novo gramado venha acompanhado dessa retomada que o Galo precisa e a torcida merece. Chega de instabilidade entre bons e maus jogos na temporada, principalmente com alguns jogos decepcionantes nesse início de Brasileiro. Que o gramado, a abertura da janela de transferências no meio do ano e os "ventos" do futebol soprem a favor do Galo a partir de agora.