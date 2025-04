Rafael Sobis não esconde paixão pelo Cruzeiro e lição que dá aos filhos

Rafael Sóbis sorri em treino do Cruzeiro Imagem: Bruno Haddad/Cruzeiro

O Cruzeiro ainda é fruto da paixão de Sobis. Ele até uso os momentos distintos que viveu no clube celeste para ensinar aos filhos como é viver com fartura e períodos de crise. "Digo para eles sobre como temos que cuidar do que tempos para não perder tudo depois".

E Isso realmente aconteceu com o Cruzeiro, que viveu fase de boas finanças e depois amargou prejuízos e quase a falência por conta das más gestões.



Sobis lamentou a derrota na final da última Sul-Americana, mas fez uma análise: "Se fosse este ano talvez tivesse mais estrutura para ganhar. Mas, às vezes, é preciso perder alguns títulos para entender como se ganha no futuro".



Sobis acredita no ciclo. E vê no Pedrinho um novo começo. Ele conheceu o atual dono da SAF do Cruzeiro nos tempos de investidor, mas crê que o clube possa recuperar o caminho dos troféus a partir dessa reorganização.