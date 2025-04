Chefe de Bortoleto quer saber se colegas são 'normais ou como na Netflix'

O novo chefe de Gabriel Bortoleto, Jonathan Wheatley, que foi um dos pilares importantes para o sucesso da Red Bull nas últimas décadas, viveu uma maratona nestas suas três primeiras semanas em um cargo que nunca ocupou antes, em seus mais de 30 anos de Fórmula 1.

Além de estar à frente da equipe nas três corridas em sequência que foram realizadas desde que assumiu, ele ainda voltou à fábrica da Sauber, na Suíça, entre uma viagem e outra para o Japão, Bahrein e Arábia Saudita.

Wheatley tem ao mesmo tempo a missão de tornar uma equipe que amargou as piores posições nos últimos campeonatos no time de fábrica da Audi, com todas as ambições que vêm com a marca alemã, ao mesmo tempo em que tenta se encaixar nessa nova função depois de ser o diretor esportivo da Red Bull por muitos anos.