Colapinto está de volta ao grid na Alpine com 5 corridas para se provar

A troca é arriscada, o que explica o prazo curto

Briatore nunca acreditou que Doohan tenha potencial - na pista e em termos de marketing - para ser um nome forte o bastante para sua equipe, e desde sua contratação vinha encontrando outras soluções. Colapinto foi chamado pela Williams no meio de sua temporada de estreia da F2 para ser substituto de Logan Sargeant nas últimas oito etapas do ano passado, e começou muito bem, especialmente na Itália e no Azerbaijão.

Foi quando Briatore se aproximou do argentino, que foi se tornando cada vez mais um pacote comercialmente atraente, com vários patrocinadores latino americanos se juntando a ele. Porém, ao mesmo tempo, Colapinto foi ficando marcado pelos acidentes, que não só custam caro do ponto de vista esportivo, como também comprometem o orçamento da equipe, uma vez que os times da F1 têm que respeitar um teto orçamentário. Algo ainda mais importante neste ano, pois eles estão desenvolvendo um carro totalmente novo para o ano que vem, e o dinheiro para isso sai do mesmo teto.

"Em primeiro lugar, quero agradecer à equipe por me dar a oportunidade de pilotar competitivamente nas próximas cinco corridas. Vou trabalhar duro com a equipe para me preparar para a próxima corrida em Ímola e para a próxima rodada tripla, que sem dúvida será intensa e um grande desafio para todos. Mantive-me afiado e estou o mais preparado possível com o programa de testes de apoio à corrida da equipe, bem como no simulador em Enstone. Farei o meu melhor para me atualizar rapidamente e dar o meu máximo para entregar os melhores resultados possíveis ao lado do Pierre."

Doohan continua na equipe

Será uma situação bastante incomum porque não é sempre que, primeiramente, uma equipe anuncia que o piloto tem apenas cinco corridas para se provar e, segundo, que o piloto que foi substituído ainda permanece no time com chances reais de voltar ao grid. É isso o que vai acontecer com Jack Doohan, que será o reserva e voltará ao carro se Colapinto não render o esperado.