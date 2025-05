Com problemas de motor, Gabriel Bortoleto abandona o GP de Miami

Na tentativa de superar Hadjar nos boxes, o piloto da Sauber foi o primeiro a parar para trocar pneus, na volta 21. Mas a estratégia não funcionou e o francês voltou cerca de 1s à frente.

O ritmo de Gabriel, contudo, começou a cair. A equipe lhe pedia para andar em 1min32 baixo, mas ele não conseguia chegar nesse ritmo e dizia via rádio que o carro era o que estava limitando, ou seja, ele não estava sentindo nenhuma limitação em particular. Logo, contudo, ele começou a perder potência. A equipe ainda tentou encontrar alguma solução com mudanças de configuração, mas o problema só piorou e ele teve que parar na área de escape, pelo temor do motor estourar.

Curiosamente, os problemas de Bortoleto aconteceram quase na mesma hora que outra cliente da Ferrari, a Haas, também tinha problemas. Oliver Bearman também parou na área de escape com fumaça saindo da traseira do carro e com a equipe dizendo que suspeitava de um problema de unidade de potência.

Levando em consideração a posição em que Bortoleto estava antes dos problemas e seu ritmo, é bem provável que ele tivesse terminado a corrida na posição em que largou, atrás de Esteban Ocon.

A próxima corrida será daqui a duas semanas, em Imola.