Após susto de Jeddah, Bortoleto brinca que terá de 'pagar' Alonso com vácuo

Preparando-se para estrear na pista de Miami, em um final de semana de sprint na sexta etapa da Fórmula 1, o brasileiro Gabriel Bortoleto explicou como vai focar em melhorar as duas classificações em busca de um bom resultado no circuito norte-americano, e contou como foi a volta do GP da Arábia Saudita, em que dividiu o avião com Fernando Alonso, com quem viveu um susto durante o GP.

"Ele ficou brincando dizendo que eu não iria jantar no avião, mas ficou tudo bem", disse Bortoleto, que é empresariado pela empresa da qual Alonso é sócio e costuma pegar carona no jatinho do espanhol de Mônaco, onde ambos moram, para as corridas. Daí a brincadeira.

Perguntado pelo UOL Esporte se suas caronas estão garantidas nas próximas provas, Bortoleto riu. "Veremos. Provavelmente depende do que acontecer nas próximas corridas. Depende se deu der vácuo para ele ou não."