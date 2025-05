Estreante Antonelli surpreende e vai largar na frente na sprint em Miami

Lewis Hamilton esteve na zona de corte por boa tarde do tempo, mas conseguiu fazer uma boa volta no final e seguiu vivo na classificação.

Antonelli surpreende no final

Os pilotos adotaram estratégias diferentes para a parte final da classificação, quando os pilotos trocam os pneus médios pelos macios. George Russell e Max Verstappen optaram por sair logo no começo do SQ3 e fazer duas voltas rápidas, mas a pista melhorou muito no final e quem estava terminando a volta já com o cronômetro zerado se deu bem.

Mas não é só isso que explica a primeira posição de Antonelli, já que as duas McLaren estavam atrás dele na pista, mas não conseguiram superar o tempo do italiano. O líder e vice-líder do campeonato não acreditam que tiraram tudo do carro, mas ao mesmo tempo o resultado mostra como a vantagem da McLaren não é grande em relação aos rivais em classificação. Na corrida, a expectativa é de que o desgaste de pneus deles seja menor, mas talvez isso não seja o suficiente para fazer a diferença na corrida curta.

Grid para a sprint do GP de Miami

1º Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

2º Oscar Piastri (McLaren)

3º Lando Norris (McLaren)

4º Max Verstappen (Red Bull)

5º George Russell (Mercedes)

6º Charles Leclerc (Ferrari)

7º Lewis Hamilton (Ferrari)

8º Alex Albon (Williams)

9º Isack Hadjar (Racing Bulls)

10º Fernando Alonso (Aston Martin)

11º Nico Hulkenberg (Sauber)

12º Esteban Ocon (Haas)

13º Pierre Gasly (Alpine)

14º Liam Lawson (Racing Bulls)

15º Carlos Sainz (Williams)

16º Lance Stroll (Aston Martin)

17º Jack Doohan (Alpine)

18º Yuki Tsunoda (Red Bull)

19º Gabriel Bortoleto (Sauber)

20º Ollie Bearman (Haas)