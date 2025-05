Por que o clima azedou na Ferrari com Hamilton e na Williams com Sainz?

O GP de Miami foi vencido de maneira arrebatadora por Oscar Piastri, que aumentou sua vantagem na liderança do campeonato, e comandou a dobradinha da McLaren com Lando Norris em segundo, e George Russell completando o pódio. Mas quem roubou a cena durante a prova foi a Ferrari, com trocas de mensagens ríspidas de Lewis Hamilton com seu engenheiro de pista e, depois, Carlos Sainz também deixou claro seu descontentamento com como a Williams lidou com a corrida.

No Ju Responde da sexta etapa do campeonato, explico por que tudo isso aconteceu, desde o domínio da McLaren na pista quente de Miami, até as reclamações de Hamilton e Sainz, além de comentar a aparente melhora da Sauber, com Bortoleto conseguindo sua melhora classificação do ano, e as novidades sobre a dupla de pilotos da Cadillac para o ano que vem e sobre a substituição de Jack Doohan por Franco Colapinto.