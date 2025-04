Carro de Bortoleto é mais difícil de pilotar que os outros na turbulência?

Um dos desafios do brasileiro Gabriel Bortoleto neste seu início de temporada na Fórmula 1 tem sido lidar com a mudança de comportamento de sua Sauber quando chega próximo de outros carros. Dentro do cockpit, a impressão é de perda de aderência, o carro fica mais instável, e fica difícil manter o mesmo ritmo.

É claro que Bortoleto não está sozinho. O atual regulamento da F1 foi pensado para diminuir os efeitos da turbulência ao fazer com que a maior parte da pressão aerodinâmica dos carros fosse gerada no assoalho e não na carenagem. Mas, com o desenvolvimento dos carros, a cada ano o efeito da turbulência foi ficando pior.

Engenheiros calculam que turbulência "custa" 0s2 por volta

O GP da Arábia Saudita deixou isso muito claro: Verstappen conseguiu abrir vantagem de Piastri no começo da prova porque não tinha nenhum carro a sua frente e o australiano, com um carro mais rápido, estava andando na turbulência. Mais adiante na corrida, Charles Leclerc, com um carro mais lento que ambos, foi mais rápido que a McLaren e a Red Bull depois que se livrou da Mercedes de George Russell.