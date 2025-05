Como Briatore foi banido da F1 por trapaça e virou todo-poderoso na Alpine

Como explicar essas mudanças de pilotos na Alpine?

A Alpine de Jack Doohan é retirada após grave acidente durante o TL2 para o GP do Japão de F1 Imagem: Reprodução/X/F1

O objetivo era claro: pressionar Jack Doohan, que tinha ficado com a vaga de titular muito pelo temor do time de ver um repeteco do que aconteceu com Oscar Piastri, piloto com três títulos em três anos, que foi perdido para a McLaren e que hoje é líder do campeonato pela demora da Alpine em assinar seu contrato.

Briatore chegou a cortejar Sainz pela vaga mas, sem sucesso, decidiu assegurar o australiano e já trabalhar em um substituto. Ao mesmo tempo, assumiu o controle da carreira do australiano.

Outra decisão do italiano foi de não dar uma despedida para Esteban Ocon, substituído antes da última prova do ano passado, colocando Doohan na fogueira de ter menos de uma semana para se preparar para sua primeira corrida na F1.

Colapinto foi contratado em janeiro e fez testes privados com a Alpine, enquanto Doohan, desde sua primeira coletiva de imprensa, no lançamento da temporada da F1, já convivia com perguntas sobre seu futuro.