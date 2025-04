Que história é essa que Max Verstappen já decidiu sair da Red Bull?

A vitória do GP da Arábia Saudita ficou com Oscar Piastri, que assumiu a liderança do campeonato, mas o grande personagem do fim de semana foi Max Verstappen. E não só pela pole position inesperada e o segundo lugar na prova, mas sim por todas as especulações acerca de seu futuro. Teve um pouco de tudo, de jornal garantindo que ele já tomou a decisão de sair a especulações sobre um possível ano sabático em 2026, enquanto o piloto holandês seguiu seu discurso de sempre: "Só quero continuar trabalhando para tentar melhorar o carro. Muita gente está falando sobre meu futuro, só eu não estou."

Antes de tudo, é bom organizar as informações. Verstappen não pode ter decidido sair porque isso não depende só dele. O tetracampeão tem um contrato com a Red Bull até 2028, com cláusulas contratuais relacionadas à performance. Historicamente, a equipe sempre manteve cláusulas relacionadas à performance do piloto ao invés do time em si, mas não se sabe exatamente qual é a situação do contrato dele.

O mais provável é que Verstappen só esteja livre para fechar com outra equipe se chegar às férias de agosto da F1 fora do top 3 do campeonato de pilotos, cenário vivido por outro tetracampeão da Red Bull, Sebastian Vettel, em 2014.