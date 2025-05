Verstappen ficou mais lento depois de ser pai? Pole em Miami prova que não

Max Verstappen foi inundado de perguntas sobre a paternidade e o efeito de se tornar pai da pequena Lily, sua filha com Kelly Piquet, já que existe no automobilismo o velho mito de que isso tem efeito negativo na performance dos pilotos. E respondeu com uma pole position no GP de Miami, que terá largada às 17h deste domingo, pelo horário de Brasília.

"Claramente, isso não fez com que me tornasse um pai mais lento, então isso é algo positivo. Então a gente pode descartar isso, para as pessoas pararem de mencionar. Eu não dou ouvidos para essas coisas, eu me foco nas minhas coisas."

E não foi daquelas poles em que a Red Bull demonstrava ter vantagem. Choveu horas antes, durante a sprint, a temperatura estava mais baixa em relação à classificação para a corrida curta, e a mudança na condição de pista complicou a vida dos pilotos.