Piastri lidera único treino livre do GP de Miami e Bearman bate no fim

A McLaren foi chamada a se explicar por ter liberado Norris para ir à pista com ferramentas dentro do seu cockpit, mas a punição para isso não deve ser esportiva.

A maioria dos pilotos focou na preparação para a classificação da sprint na maior parte do treino, usando os pneus médios, que precisam ser utilizados nas duas primeiras partes da definição do grid da corrida curta, que começa às 17h30, pelo horário de Brasília. Com os médios, as Mercedes renderam bem e lideraram.

Nos minutos finais, os pilotos usaram os pneus macios, e só aí Piastri tomou a ponta. Seu companheiro, Lando Norris, vinha em uma volta mais rápida que a do australiano quando a sessão foi interrompida com uma bandeira vermelha causada por Ollie Berman, que rodou com a Hass e bateu. Com isso, nem todos conseguiram fazer suas simulações com os pneus macios, o que ajudou a colocação das duas Sauber.