Saída de chefe da Alpine tem reviravolta com prisão e ligação com russos

Ligação com a família Mazepin

Dmitry e Nikita Mazepin, pai e filho, patrocinador e piloto da equipe Haas de Fórmula 1 Imagem: Joe Portlock - Formula 1/ via Getty Images

A equipe Hitech compete em várias categorias de base do automobilismo europeu, inclusive na Fórmula 2 e Fórmula 3, os dois últimos degraus antes da F1. Eles foram estabelecidos inicialmente em 2002, mas as atividades foram retomadas sob o comando de Oakes, que é ex-piloto, em parceria com Dmitry Mazepin, pai do ex-piloto de F1, Nikita Mazepin.

Trata-se de um bilionário russo próximo a Vladmir Putin, que está na lista de empresários que sofreram sanções internacionais por conta da guerra da Ucrânia.

Nove dias antes da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, os irmãos Oakes tomaram controle das ações da equipe, e formaram a Hitech Global Holdings Ltd em 11 de março daquele ano.

Em uma discussão no parlamento britânico, a operação foi questionada principalmente porque não teria sido detectada nenhuma movimentação de dinheiro para que a venda fosse consumada. Isso gerou a desconfiança de que Mazepin continuava suas operações no Reino Unido, usando a tal empresa. Ainda não está claro se a prisão de William Oakes está ligada a esta linha de investigação.