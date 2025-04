Norris identifica principal área em que precisa crescer em luta pelo título

O momento atual dele tem muito disso. Norris começou a temporada da Fórmula 1 como favorito. Afinal, a McLaren aparentava ter uma vantagem em termos de desempenho e o inglês era o mais experiente da equipe e o piloto com melhores resultados até o início do ano. Na primeira corrida, uma pole e vitória na Austrália confirmaram isso.

De lá para cá, no entanto, ele colecionou erros que custaram caro, especialmente nas duas últimas classificações. Se chamou de "idiota" algumas vezes, fez 33 pontos a menos que o companheiro Oscar Piastri e perdeu a liderança do mundial após o GP da Arábia Saudita.

Dificuldade de valorizar o que deu certo

Por outro lado, ele mesmo admite que o prejuízo poderia ser bem maior que os 10 pontos a menos que tem no campeonato após ver Piastri vencer três das últimas quatro provas. "Preciso me lembrar que venci a primeira corrida, que fui ao pódio em outras três provas. Realmente penso mais nas coisas negativas do que no que deu certo."

Norris, contudo, sabe que sua abordagem também foi muito importante para que ele chegasse até aqui.