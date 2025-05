Norris vence sprint com chuva e acidentes em Miami e Bortoleto é 15º

Em uma sprint que teve chuva, atraso e acidentes desde antes dos carros chegarem no grid, Lando Norris venceu, com Oscar Piastri em segundo e Lewis Hamilton apostando no pneu de pista seca na hora certa e chegando em terceiro com a Ferrari. O brasileiro Gabriel Bortoleto, que largou em 19º, chegou em 15º.

A sprint demorou mais de meia hora para começar de fato depois de uma pancada de chuva cair quando os carros estavam indo para o grid. Charles Leclerc, inclusive, bateu antes mesmo de alinhar no grid e ficou de fora da sprint.

Na largada, Oscar Piastri foi agressivo, dividiu a primeira curva com o pole Andrea Kimi Antonelli e o italiano acabou saindo da pista, perdendo três posições e indo para quarto.