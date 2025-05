Bortoleto passa para o Q2 pela segunda vez na carreira e larga em 13º

Bortoleto consegue as voltas limpas que queria e é 11º no Q1

Depois da primeira volta da classificação, Bortoleto se colocou em 12º entre os 16 carros que tinham marcado volta rápida, mesmo sendo três décimos mais lento que o companheiro Nico Hulkenberg.

Sua segunda volta rápida foi bem limpa, tanto na preparação, quanto na volta rápida em si, e ele chegou a ser o quinto colocado, com as Sauber estando entre as primeiras a fazer duas voltas rápidas. Nesta segunda tentativa, ele foi um décimo mais rápido que Hulkenberg.

Os pilotos tiveram dificuldade para melhorar significativamente seus tempos de volta na última tentativa, incluindo Bortoleto. Mas ele acabou sendo 0s27 mais rápido que Hulkenberg, que errou na última curva, exatamente o ponto em que Bortoleto perdeu 0s7 na classificação da sprint, e passou para o Q2 pela segunda vez na carreira, conseguindo um surpreendente 11º lugar na primeira parte da classificação.

Eu estava [precisando de uma classificação limpa]. Não estava conseguindo colocar as voltas junto nos últimos qualificatórios, mas o ritmo sempre esteve lá. Era bem frustrante pelo fato de saber que o ritmo estava lá, mas você não consegue colocar [a posição] junto. O qualificatório foi muito bom e fico bem feliz com isso Gabriel Bortoleto, ao UOL

Expectativa para a corrida é de chuva

Mais cedo, Bortoleto havia terminado a sprint na 15ª colocação, a penúltima entre os carros que completaram - e descontando também a punição a Max Verstappen. Ele tinha largado em 18º. O brasileiro já vinha destacando mesmo antes de andar pela primeira vez na pista de Miami que uma boa classificação seria fundamental, em uma pista em que é difícil ultrapassar. Mas a corrida deste domingo pode apresentar oportunidades, porque é esperada chuva para o horário da corrida.