O tetra de um piloto completo em um carro que não era o melhor

Uns vão dizer que Lando Norris e a McLaren deram muito mole, ou que o tetracampeonato só veio pela vantagem construída nas cinco primeiras provas em que a Red Bull foi, sem dúvidas, dominante. Mas isso é ignorar o mérito de um piloto que foi campeão com duas corridas de antecipação mesmo não tendo o melhor carro em mais de dois terços do campeonato. Em algumas provas do segundo semestre, nem o segundo melhor carro Max Verstappen tinha. Mas o arsenal do holandês é extenso.

É classificação, ritmo de corrida, leitura de prova, compreensão do que mudar no carro mesmo durante o GP para reequilibrar o carro, posicionamento nas largadas, assertividade nas manobras, defesas que deixam a vida dos rivais bem complicada.

Por um lado, ficou claro que o conjunto Norris-McLaren ainda não está no mesmo nível de Verstappen e a Red Bull na maioria desses quesitos. Lando foi muito bem em ritmo de corrida neste ano e não costuma levar muito crédito por isso, e também esteve sempre muito mais pressionado, tendo entrado na briga, com a atualização da McLaren em Miami que mudou a história do campeonato, com 52 pontos a menos. E vivendo essa experiência de lutar pelo título pela primeira vez.